Ραζόν Ρόντο: Video από τη σύλληψή του για κατοχή όπλου και μαριχουάνας

Ο πρώην πρωταθλητής του NBA και νυν βοηθός προπονητή στους Μιλγουόκι Μπακς, Ραζόν Ρόντο, είχε συλληφθεί στις ΗΠΑ στις αρχές του 2024 και πλέον κυκλοφόρησε και ένα video από τη σύλληψή του, μετά από έλεγχο της αστυνομίας στην Ιντιάνα, που αποκάλυψε ένα όπλο και δενδρύλλιο μαριχουάνας στην κατοχή του.

Ο Ραζόν Ρόντο εμφανίζεται να έτρεχε με 160 χιλιόμετρα την ώρα στην Ιντιάνα, με αποτέλεσμα να τον σταματήσει η αστυνομία της περιοχής. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος του αυτοκινήτου του, εξαιτίας της μυρωδιάς μαριχουάνας, με τον ίδιο να παραδέχεται το γεγονός, υποστηρίζοντας ότι ήταν για προσωπική χρήση μέσω συσκευής vaping, όπως φαίνεται και σε ένα νέο βίντεο της σύλληψης που δημοσίευσε το TMZ.

Στο video καταγράφεται ολόκληρο το περιστατικό, με τον Ρόντον να συλλαμβάνεται μετά και τον εντοπισμό όπλου στην Tesla του, στην οποία είχε μαζί του και τον ανήλικο γιο του. Ο αστυνομικός ακούγεται μάλιστα να λέει ότι “δεν τον νοιάζει” πως πρόκειται για παίκτη του NBA.

Cops certainly knew who they were arresting when they threw the cuffs on #RajonRondo earlier this year — as police body cam footage, obtained by @TMZ_Sports, shows officers discussed his NBA career just after pulling him over. pic.twitter.com/LejGH5xe2r