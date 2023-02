Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2022 και επικρατώντας με το εντυπωσιακό 5-3 της Αλ Χιλάλ στον τελικό, κατέκτησε για πέμπτη φορά το τρόπαιο.

Σε ένα παιχνίδι με “πλούσιο” θέαμα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε από την αρχή τα “ηνία” του αγώνα και άνοιξε το σκορ με τον Ζούνιορ στο 13′, για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, ο Βαλβέρδε πέντε λεπτά αργότερα. Ο Μαρέγκα μείωσε όμως πριν το ημίχρονο για την Αλ Χιλάλ και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Η “Βασίλισσα” φρόντισε όμως να “καθαρίσει” τον αγώνα μέσα σε πέντε λεπτά στο δεύτερο μέρος, αφού Μπενζεμά και Βαλβέρδε “χτύπησαν” στο 54′ και το 58′ αντίστοιχα, “σφραγίζοντας” τη νίκη της ομάδας του. Ο Βιέτο σκόραρε δις βέβαια στη συνέχεια για την πρωταθλήτρια Ασίας, αλλά ο Ζούνιορ με το πέμπτο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης ενδιάμεσα, δεν τους επέτρεψε να ξαναμπούν ουσιαστικά στο ματς.

Οι “μερένγκες” κατέκτησαν έτσι για πέμπτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στο οποίο είναι οι πολυνίκεις του θεσμού, με την Μπαρτσελόνα να ακολουθεί με τρεις κατακτήσεις. Η ίδια η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει πάντως λόγο για 8 τρόπαια, αφού έχει τρεις ακόμη τίτλους από την εποχή του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

🏆 @realmadrid, CHAMPIONS OF THE WORLD FOR THE FIFTH TIME! 👏#ClubWC