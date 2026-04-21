Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές 2-1: Επιστροφή στις νίκες με Εμπαπέ και Βινίσιους

Με σκόρερ τους Εμπαπέ και Βινίσιους, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε εντός έδρας της Αλαβές με 2-1 για την 33η αγωνιστική της La Liga. Στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα και με ένα παιχνίδι περισσότερο οι Μαδριλένοι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ανώτερη της Αλαβές στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με τον Εμπαπέ στο 30′, μετά από ασίστ του Αρντά Γκιουλέρ.

Οι Μαδριλένοι είχαν και δοκάρι στο τέλος του πρώτου μέρους με τον Μιλιτάο. Από την πλευρά της, η Αλαβές είχε διπλή ευκαιρία για να σκοράρει με τον Τόνι Μαρτίνεθ, όμως το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Οι μερένγκες έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη στο 50′ με τον Βινίσιους, με την Αλαβές να πιέζει στο φινάλε για να μειώσει το σκορ.

Στο 83′ είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Παράντα. Στις καθυστερήσεις, τελικά, ο Τόνι Μαρτίνεθ διαμόρφωσε το τελικό σκορ (2-1).