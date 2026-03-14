Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Μία «ανάσα» πίσω από την Μπαρτσελόνα η «Βασίλισσα» με τον Γκιουλέρ να πετυχαίνει το γκολ της χρονιάς

Σκόραρε ξανά και ο Βαλβέρδε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το χατ-τρικ επί της Μάντσεστερ Σίτι
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης πανηγυρίζουν την γκολάρα του Γκιουλέρ / REUTERS/Alejandro Martinez Velez

Η Ρεάλ Μαδρίτης “διέλυσε” με 4-1 την Έλτσε και μείωσε τη διαφορά της από την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της ισπανικής La Liga, στον ένα βαθμό, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από τους Καταλανούς.

Με τον Βαλβέρδε να συνεχίζει από εκεί που έμεινε κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League και τον Γκιουλέρ να πετυχαίνει το γκολ της σεζόν, με φοβερό σουτ πίσω από τη σέντρα, η Ρεάλ Μαδρίτης έφθασε σε μία άνετη επικράτηση επί της Έλτσε και… ελπίζει για τον τίτλο στη “La Liga”.

Ρούντιγκερ και Χούισεν πέτυχαν τα άλλα δύο γκολ για τους Μαδριλένους, ενώ ο Ιμπάνεθ με αυτογκόλ είχε μειώσει προσωρινά το σκορ για τους φιλοξενούμενους, που παραμένουν οριακά πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμού στην Ισπανία.

Η “Βασίλισσα” από την άλλη πλευρά, είναι στη δεύτερη θέση, ένα βαθμό πίσω από την Μπαρτσελόνα και περιμένει “γκέλα” των Καταλανών για να βρεθεί ξανά σε… μάχη για τον τίτλο.

