Ο Λούκα Γιόβιτς είχε μία κακή πρώτη σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το… κερασάκι στην τούρτα φαίνεται ότι μπήκε στην καραντίνα, με τον παίκτη να έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι του σε προπόνηση στο σπίτι.

Μετά από μία εκπληκτική σεζόν στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ο Γιόβιτς αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες και υπήρχαν ήδη σενάρια για τον δανεισμό του στη Μίλαν και αλλού.

Η κατάσταση έγινε όμως χειρότερη για τον ίδιο στην καραντίνα, αφού όπως ενημέρωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης, επέστρεψε από αυτή με κάταγμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμός που εκτιμάται ότι θα τον αφήσει εκτός για περίπου 2 μήνες.

Το γεγονός οδήγησε έτσι και σε ένα απίστευτο “τρολάρισμα” στο twitter για τον τρόπο του τραυματισμού του, αφού έσπασε το πόδι του, όντας “κλεισμένος” στο σπίτι του.

We can't rule out the possibility that this is how Jovic got injured:



Luka Jovic 19/20 Quarantine skills: pic.twitter.com/UrM5wY2cfg