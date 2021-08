H Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την συμφωνία ανανέωσης με τον Καρίμ Μπενζεμά έως το 2023 βάζοντας ρήτρα αποδέσμευσης ενός δις ευρώ!

Κάτοικος Μαδρίτης και παίκτης της Ρεάλ θα παραμείνει ο Καρίμ Μπενζεμά, που συμφώνησε για επέκταση του συμβολαίου του με την «βασίλισσα» ως το 2023. Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός υπέγραψε το συμβόλαιο παρουσία του προέδρου του συλλόγου, Φλορεντίνο Περέθ, και στη συνέχεια έλαβε μια φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό 2023.

Η λιτή ανακοίνωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Καρίμ Μπενζεμά συμφώνησαν να ανανεωθεί το συμβόλαιο του παίκτη, ο οποίος θα παραμείνει στον σύλλογο για τις επόμενες δύο σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2023»

Official and confirmed. Karim Benzema extends his contract with Real Madrid until June 2023, club statement announces. ⚪️ #RealMadrid



Release clause included: €1BN. pic.twitter.com/XTSvRqq7hW