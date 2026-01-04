Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις 5-1: Ο Γκαρθία έκανε χατ τρικ και κάλυψε την απουσία του Εμπαπε στη νίκη της «Βασίλισσας»

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 5-1 τη Ρεάλ Μπέτις στο Μπερναμπέου στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της La Liga με τον Γκονζάλο Γκαρθία να πετυχαίνει χατ τρικ.

Η απουσία του Εμπαπέ δεν φάνηκε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο 21χρονος Γκαρθία έβαλε τρία γκολ στην αναμέτρηση με την Μπέτις για να δώσει τρεις σημαντικούς βαθμούς στην ομάδα του.

Στο 20′ ο Ισπανός άνοιξε το σκορ και μισή ώρα αργότερα έκανε και το 2-0 στο παιχνίδι. Ο Ασένσιο έκανε το 3-0 στη Μαδρίτης με τον Κούτσο Ερνάντες να μειώνει σε 3-1 στο 66′. Ο Γκαρθία ολοκλήρωσε το χατ τρικ του στο 82′ με όμορφο σουτ. Το τελικό 5-1 «έγραψε» ο Φραν Γκαρθία στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Η «Βασίλισσα» μείωσε στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, ενώ η Μπέτις έχει 28 βαθμούς και είναι στην 6η θέση.