Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Εμπαπέ δεν θα παίξει στο υπόλοιπο της σεζόν για να είναι έτοιμος στο Μουντιάλ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχώρησε από την εκτός έδρας ισοπαλία της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπέτις, καθώς υπέστη διάταση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και όπως επιβεβαίωσαν οι «μερένχες» θα απουσιάσει από το υπόλοιπο της σεζόν.

Στο 80′ του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ανδαλουσία ο Εμπαπέ ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο του με τον Αρμπελόα να τον αντικαθιστά. Αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά σήμανε το τέλος της σεζόν για τον Γάλλο με τη φανέλα της «Βασίλισσας», καθώς δεν θα ρισκάρει την παρουσία του στο Μουντιάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόσταση της Ρεάλ από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα δίνει το δικαίωμα στον Γάλλο να μην βιαστεί να επιστρέψει, καθώς οι πιθανότητες για κατάκτηση της La Liga είναι μόνο μαθηματικές, με τους Καταλανούς να αναμένεται στις προσεχείς αγωνιστικές να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα.

Ο Γάλλος είναι πρώτος σκόρερ της La Liga με 24 γκολ και δύσκολα θα τον ξεπεράσει κάποιος, καθώς κοντά του βρίσκεται μόνο ο Μουρίκι της Μαγιόρκα, που κάνει εντυπωσιακή σεζόν με 21 γκολ.