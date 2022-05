Ο Γκάρεθ Μπέιλ δήλωσε απογοητευμένος και δικαιολογήθηκε, για την απουσία του από την φιέστα – τίτλου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γκάρεθ Μπέιλ δεν εμφανίστηκε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για να παρακολουθήσει τον αγώνα των συμπαικτών του με την Εσπανιόλ και να πανηγυρίσει αργότερα μαζί τους την κατάκτηση του τίτλου στην LaLiga.

Ο Ουαλός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε εκτός αποστολής το Σάββατο (30/04) λόγω ενοχλήσεων που είχε στην πλάτη του και, όπως έκανε την ημέρα του Clasico, έμεινε στο σπίτι του. Μια άσχημη χειρονομία από την πλευρά του σε μια μέρα χαράς για την ομάδα και για τους φιλάθλους της!

Ο Μπέιλ είχε προπονηθεί κανονικά όλη την εβδομάδα πριν τον αγώνα και την Παρασκευή (29/04) ανέφερε στο τεχνικό τιμ ότι πονούσε η πλάτη του, τραυματισμός που δεν κατέστη δυνατό να “εντοπίσει” το ιατρικό τιμ.

Ως εκ τούτου κανείς στο σύλλογο δεν του δίνει πλέον σημασία κι άπαντες αδιαφορούν απέναντι σε έναν παίκτη που είναι αποφασισμένος ν΄ αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Μετά από τρεις και πλέον ώρες από την ολοκλήρωση του αγώνα με την Εσπανιόλ, με μήνυμά του στο Twitter ο παίκτης ζήτησε συγνώμη που δεν μπόρεσε να παραστεί στο γήπεδο λόγω ενός σπασμού στην πλάτη: «Πολύ απογοητευμένος που δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στους πανηγυρισμούς απόψε, εξαιτίας ενός σπασμού στην πλάτη, αλλά τόσο περήφανος για την ομάδα που κέρδισε τον τίτλο! Απολαύστε το απόψε παιδιά!» έγραψε ο Ουαλός άσος.

CAMPEONES 🏆💪🏼



So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE