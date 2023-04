Η Παρτιζάν έκανε… παρέλαση στο δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs της Euroleague, αλλά τα αίματα “άναψαν” λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, ανάμεσα στους παίκτες τω δύο ομάδων.

Με το σκορ στο 95-80 υπέρ της Παρτιζάν, ο Γιουλ έκανε ένα φάουλ χωρίς λόγο στον Πάντερ κι αυτός αντέδρασε έντονα για να επικρατήσει χάος αμέσως μετά, με συμπλοκές μεταξύ πολλών παικτών.

Έπεσε μάλιστα άγριο ξύλο και οι διαιτητές απέβαλλαν αμέσως τον Πάντερ, ενώ στη συνέχεια εξέτασαν τη φάση στο video για να “μοιράσουν” κι άλλες ποινές.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM