Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη 1-0: Ο Μόντριτς «λύτρωσε» στο φινάλε τη «Βασίλισσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στην “αδύναμη” φέτος Σεβίλλη, αλλά βρήκε τελικά ένα γκολ λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, με τον Λούκα Μόντριτς και πήρε τη νίκη με 1-0, διατηρώντας τη διαφορά της στην κορυφή της ισπανικής “La Liga”.

Έχοντας και ένα ακυρωμένο γκολ με τον Βάθκεθ από το 10′, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάστηκε να φθάσει στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης για να ανοίξει το σκορ, με τον Μόντριτς να… λυτρώνει την ομάδα του Αντσελότι, ρίχνοντας στο καναβάτσο τη Σεβίλλη, που βρίσκεται φέτος στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας στην Ισπανία.

Η “Βασίλισσα” αντίθετα, παρέμεινε στην κορυφή της “La Liga” και στο +8 από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα, έχοντας απόσταση… ασφαλείας στην “κούρσα” για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Dani Parejo said once that “the first touch must be the first dribble”, and this goal is a beautiful example of the principle.



Modric had a defender on him, but a first touch in the right direction was all he needed to create separation + set up the shot.pic.twitter.com/LIw8epUHBg