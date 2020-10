Ρεάλ Μαδρίτης: Στον “αέρα” ο Ζιντάν πριν το clasico με την Μπαρτσελόνα! Ξεκίνησαν επαφές με τον διάδοχό του

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ευρώπη, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να βρίσκεται πλέον στον “αέρα”, λίγες ώρες πριν την έναρξη του clasico με την Μπαρτσελόνα.

Μετά και την εντός έδρας ήττα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο Ζιντάν θεωρείται με το ένα… πόδι εκτός “μερένγκες” και μάλιστα ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει επαφές για την αντικατάσταση του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, τα ισπανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος κι έλυσε τη συνεργασία του πέρυσι με την Τότεναμ και αποτελεί το απόλυτο φαβορί για τον πάγκο της πρωταθλήτριας Ισπανίας.

Real Madrid have reportedly already made contact with Mauricio Pochettino should Zinedine Zidane decide to leave the club.



