Ο Καρίμ Μπενζεμά όχι μόνο δεν ανακοίνωσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αλλά θέλησε να βάλει στοπ στα σενάρια, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος συνεχίζει να βρίσκεται στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη βράβευσή του από τη Marca, ο Μπενζεμά αναμενόταν να μιλήσει για το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο ίδιος διέψευσε -προς το παρόν- της φήμες για μετεγγραφή και δήλωσε πιστός στη “Βασίλισσα”.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Ονειρευόμουν να παίξω εδώ. Είμαι πολύ περήφανος για την καριέρα μου. Όταν υπέγραψα σε αυτόν τον σύλλογο, ήμουν παιδί, 21 ετών. Σκεφτόμουν να απολαύσω και να κερδίσω τρόπαια και στο τέλος, βλέπω ότι έχω κερδίσει πολλά με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Νομίζω ότι η μέρα που ήρθε στο σπίτι μου ο Φλορεντίνο για να υπογράψω είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες της ζωής μου. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Τον ρώτησα αν ήταν αυτός που είχε πάρει τον Ζιντάν ή τον Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα είδωλά μου.

To πρώτο μου γκολ με τη Ρεάλ είναι το αγαπημένο μου. Αγαπημένη μου αντίπαλος είναι η Μπαρτσελόνα. Το πρότυπο μου είναι ο Ρονάλντο Ναζάριο, αλλά δεν μπορώ να τον αντιγράψω. Αν θα μείνω στη Ρεάλ; Για τώρα είμαι εδώ και έχουμε παιχνίδι το Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα για το μέλλον μου, το ίντερνετ μιλάει. Αλλά το ίντερνετ δεν είναι η πραγματικότητα».

🚨 BREAKING— Karim Benzema: “Speak to Madrid fans? Speak about what? Why speaking of the future if I’m in Madrid…”.



