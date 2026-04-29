Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: «Αγχώθηκε» στο φινάλε αλλά έκανε το 1-0 στα πλέι οφ της Euroleague η «Βασίλισσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε από την αρχή πιο δυνατά στο ματς και έφθασε σε μεγάλες διαφορές κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, αλλά χρειάστηκε και τύχη για να φθάσει στο 1-0 στη σειρά, μετά την απίθανη αντεπίθεση των Ισραηλινών στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα.

Παρότι έχασε με τραυματισμό τον Ταβάρες στο ξεκίνμα του αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε σε εξαιρετική βραδιά τους Καμπάτσο, Χεζόνια και Λάιλς, για να μετατρέψει σε… περίπατο το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, μέχρι και λίγα λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Οι Ισραηλινοί είχαν αρνητικό τον Μπράιαντ στο ματς, αλλά Οτούρου και Μπλάκνεϊ, δεν παράτησαν το παιχνίδι και μείωσαν τη διαφορά ακόμη και στο -4, έχοντας την ευκαιρία να φθάσουν ακόμη και στον πόντο κόντρα στην ομάδα του Σκαριόλο.

Δύο άστοχα τρίποντα όμως, επέτρεψαν στη “Βασίλισσα” να αντέξει μέχρι τέλους και να κάνει το πρώτο “βήμα” για την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague. Θα υποδεχθεί μάλιστα ξανά την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που αποβλήθηκε για διαμαρτυρίες στο τελευταίο δεκάλεπτο, με στόχο να βρεθεί… αγκαλιά με το “εισιτήριο” για το Telekom Center Athens.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 48-33, 70-55, 86-82

Τα στατιστικά των παικτών

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 13 (2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές), Αμπάλντε 2 (1/1 δίποντα), Καμπάσο 21 (6/9 τρίποντα, 3/3 βολές), Οκέκε 6 (3/4 δίποντα), Χεζόνια 11 (3/6 δίποντα, 5/5 βολές), Μαλεντόν 5 (1/2 δίποντα, 3/3 βολές), Ντεκ 10 (5/7 δίποντα), Γκαρούμπα 6 (3/5 δίποντα), Ταβάρες 2 (1/1 δίποντα), Γιούλ, Φελίθ 6 (3/6 δίποντα), Λεν 4 (4/4 βολές).

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς 14 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Μπλέικνι 25 (2/5 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπράιαντ, Έντουαρντς, Μάλκομ, Ράντολφ, Οντιάσε 2 (1/2 δίποντα), Μίτσιτς 15 (4/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολές), Γουέινραϊτ 6 (2/4 τρίποντα), Οτούρου 20 (8/9 δίποντα, 4/6 βολές, 17 ριμπάουντ), Μαντάρ.