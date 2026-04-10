Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα 1-1: Νέο κάζο για τη «Βασίλισσα», ακόμα πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρότι προηγήθηκε δεν κατάφερε να νικήσει εντός έδρας την Χιρόνα με το παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής της La Liga να ολοκληρώνεται ισόπαλο 1-1.

Ο Βαλβέρδε άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 51′ και όλα έδειχναν ότι εύκολα η δύσκολα η ομάδα του Αρμπελόα θα πάρει το τρίποντο, όμως ο Λεμάρ στο 62′ με πολύ ωραίο και δυνατό σουτ νίκησε τον Λούνιν και διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο Μπερναμπέου.

Η Μπαρτσελόνα είναι πλέον στο +6 από τη Ρεάλ Μαδρίτης που είναι δεύτερη με 70 βαθμούς έχοντας και ένα παιχνίδι παραπάνω από τους Καταλανούς. Η Χιρόνα είναι στην 12η θέση με 38 βαθμούς, έχοντας σώσει μία χρονιά που ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο.