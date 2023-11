Λίγο πριν τη “σέντρα” του Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπενφίκα για το Champions League, είχαμε σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δυο ομάδων, αλλά και τραυματισμούς.

Ο… κακός χαμός έγινε πριν από την έναρξη του Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπενφίκα, για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Οπαδοί των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων συγκρούστηκαν στους δρόμους της πόλης. Μάλιστα επτά υποστηρικτές των Πορτογάλων έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο.

08.11.2023, RSF firm (Real Sociefad) vs Diabos (Benfica), Diabos attack but run away after, 7 Benfica hospital https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/leOwFoxGAE