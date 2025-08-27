Record: Αυτή είναι η διαφορά Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι διαπραγματεύεται με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη μετεγγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, αλλά οι δύο πλευρές δεν έχουν βρει ακόμη τη… χρυσή τομή για τη μετακίνηση του διεθνούς επιθετικού στην Πορτογαλία.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιμένει φέτος για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη και σύμφωνα με την πορτογαλική Record, έχει φθάσει την προσφορά της στα 20 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για τον 25χρονο στράικερ, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει διατεθειμένος να “πέσει” πολύ από τις αρχικές του απαιτήσεις.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες εμφανίζεται να είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ, με τους “πράσινους” να θέλουν όμως να αγγίζει η τελική πρόταση τα 25 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με κάποια ποσά από επίτευξη στόχων, για να πουν το “ναι” για την παραχώρηση του αρχηγού τους.