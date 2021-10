Ο Βέλγος, σομαλικής καταγωγής, Αμπντί Μπασίρ, κατέρριψε το ευρωπαϊκό ρεκόρ Μαραθωνίου, στον αγώνα που ολοκληρώθηκε σήμερα (24/10) στο Ρότερνταμ.

Ο Αμπντίν Μπασίρ κάλυψε τα 42,195 χιλιόμετρα της διαδρομής, σε δύο ώρες, τρία λεπτά και 35 δευτερόλεπτα (σ.σ. προηγούμενο ρεκόρ 2:04.16 από το 2019).

Με την επίδοση αυτή, ο 32χρονος Μπασίρ, ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος δρομέας, που «κατέβηκε» κάτω από τις δύο ώρες και τέσσερα λεπτά στον Μαραθώνιο.

European record! 🎴



Bashir Abdi 🇧🇪 demolishes the European record with victory in the Rotterdam Marathon in 2:03:35! pic.twitter.com/dZd1o1O4fi