Ρέλβας για το ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: «Μπορούμε να το γυρίσουμε, θα παλέψουμε με τον κόσμο μας»

Μπορεί η ήττα με 3-0 στη Μαδρίτη από τη Ράγιο Βαγεκάνο να έκανε πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ, ενόψει της αυριανής ρεβάνς στα προημιτελικά του Conference League (22:00, ANT1, COSMOTE TV SPORT 2, Newsit.gr) αλλά στην Ένωση υπάρχει πίστη για ανατροπή και πρόκριση.

Κάτι τέτοιο φάνηκε και από όσα είπε ο Φελίπε Ρέλβας, εκπροσωπώντας τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου, για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επίσης, ο Πορτογάλος αμυντικός κλήθηκε να σχολιάσει το πέναλτι που δόθηκε στο ματς της Μαδρίτης -σε χέρι που έκανε- σημειώνοντας πως για εκείνον δεν υπήρχε καμία παράβαση.

Ο Φιλίπε Ρέλβας μίλησε…

Για το ότι αδικεί το σκορ την ΑΕΚ το πρώτο ματς και αν το νιώθουν οι ίδιοι: “Καλησπέρα σε όλους. Ξέρουμε ότι δεν ήμασταν καλύτεροι από αυτούς, πρέπει να το αποδεχθούμε, όμως το σκορ δεν ήταν δίκαιο. Μπορούμε να το γυρίσουμε. Έχουμε προπονηθεί καλά. Όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν ότι παίζουν με ομάδα με ποιότητα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα παλέψουμε με τον κόσμο μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα”.

Για τη φάση του πέναλτι και τι του είπε ο διαιτητής: “Αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε πολλά λάθη και οι διαιτητές κάνανε λάθη. Δεν ήταν πέναλτι για μένα, έχει συμβεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν δόθηκε πέναλτι. Το σημαντικό είναι να κάνουμε τη δουλειά μας”.

Για το χρειάζεται η ομάδα: “Πάθος, καλή εκκίνηση, να δείξουμε για τι είμαστε εδώ αύριο. Παίζουμε με ποιότητα. Να είμαστε πιο συμπαγείς ως ομάδα και να μην τα παρατήσουμε καθόλου’.