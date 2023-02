Ο Κιλιάν Εμπαπέ θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα την αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μονπελιέ για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, τραυματίστηκε στο 20ο λεπτό του αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μονπελιέ για την 21η αγωνιστική της Ligue 1 και αντικαταστάθηκε αμέσως μετά από τον Εκιτικέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν εξαιρετικά άτυχος, καθώς αστόχησε δύο φορές σε πέναλτι (!) και στη συνέχεια τραυματίστηκε στον αριστερό μηρό μετά από ένα μαρκάρισμα του Λεό Λερόι.

Όλα αυτά μόλις 13 μέρες πριν από τον πρώτο αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου για τη φάση των «16» του Champions League.

Kylian Mbappé:



▪️ Misses a penalty

▪️ Given a retake

▪️ Misses again

▪️ Misses the rebound

▪️ Leaves the game after 21 minutes with an injury



pic.twitter.com/4QyXHcOLZT