Ρικ Πιτίνο για το Κροατία – Ελλάδα: «Πηγαίνω να δω την Εθνική μπάσκετ να προκρίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Κροατία στο μεγάλο τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά του ΣΕΦ και ο Ρικ Πιτίνο θα βρεθεί ξανά στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Όντας στην Ελλάδα για τους αγώνες της εθνικής μπάσκετ, ο Πιτίνο έκανε γνωστό μέσα από το twitter ότι βρίσκεται στο δρόμο για το ΣΕΦ, ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα με την Κροατία στο Προολυμπιακό τουρνουά και έστειλε μήνυμα… νίκης για τη “γαλανόλευκη”.

«Πηγαίνω για να δω την Εθνική Ελλάδας να προκρίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Βασίλης Σπανούλης κάνει πολύ καλή δουλειά με αυτή την ομάδα. Ελλάς Πάμε!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Hall of Famer.

On my way to see the Greek National team qualify for the Olympics. Billy Spanoulis is doing a great job with this team. Hellas Pame!!!!