Ρισόν Χολμς: «Θέλω να είμαι από τους κορυφαίους σέντερ της Euroleague»

Ο Ρισόν Χολμς στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν, μέσα από το νέο βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Αμερικανός σέντερ ο οποίος αποχώρησε από το ΝΒΑ και τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς για να αγωνιστεί στην Euroleague, ανέφερε τους στόχους που θα έχει ενόψει της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Χολμς εξέφρασε τη φιλοδοξία του να εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους σέντερ της Euroleague, ενώ τόνισε πως έχει πολλά να μάθει από τους νέους του συμπαίκτες, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο του ρόστερ του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να δείχνει τη διάθεση του να εγκλιματιστεί το συντομότερο στη νέα του ομάδα.

Άλλωστε αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του Αμερικανού που θα παίξει εκτός ΝΒΑ.

Αναλυτικά τα λόγια του

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα:

«Είναι όμορφα. Ειλικρινά, το ότι μπορώ να μείνω εκεί που μένω, να βλέπω την πόλη και τη θάλασσα. Είναι μία φανταστική εμπειρία. Όπως επίσης το να είμαι στο γήπεδο με αυτούς τους τύπους. Είμαι 31 αλλά έχω τόσο πολλά ακόμα να μάθω. Ανυπομονώ να τα μάθω και να έχω την ευκαιρία να παίξω, να τρέξω πάνω-κάτω με αυτούς τους τύπους. Είναι όνειρο, ειλικρινά».

Για τις προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες:

«Είναι υπέροχα. Προφανώς μαθαίνω τις συνήθειές τους, πώς τους αρέσει να παίζουν, πού πρέπει να είμαι. Όπως είπα είναι τόσα πολλά αυτά που έχω να μάθω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι στο μπάσκετ. Να είμαι εδώ με αυτούς τους τύπους και μου μαθαίνουν πολλά. Οπότε είναι χαρά κάθε μέρα να έρχομαι εδώ, να μαθαίνω και να παλεύω με αυτούς τους τύπους».

Για το αν θα είναι από τους καλύτερους σέντερ της Euroleague τη νέα σεζόν:

«Αυτός είναι ο στόχος. Για αυτό δουλεύω. Έρχομαι εδώ κάθε μέρα, κάνω ένα βήμα μπροστά και να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Οπότε τα αποτελέσματα ας μιλήσουν από μόνα τους».

Για το τί ανυπομονεί περισσότερο από τη νέα σεζόν:

«Να ανταγωνιστώ. Να βγω εκεί έξω και να ανταγωνιστώ. Έχω τόσο πολύ πάθος και αγάπη για αυτό το παιχνίδι. Οπότε κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να βγω εκεί έξω, έχω άλλη μία ευκαιρία να δείξω ποιος είμαι. Πάντα ανυπομονώ και είμαι ενθουσιασμένος για αυτό».





Hard work, intensity, and dedication that speaks louder than words. @Rich_Holmes22 is getting ready for the new season and can’t wait for your reactions on his first dunk at our home!… pic.twitter.com/5m8lKSstMh — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 8, 2025

Για το ποιος είναι ο πιο κουλ τύπος στα αποδυτήρια:

«Φίλε, είναι πολλοί κουλ τύπου. Πάντα επιλέγω τον δικό μου, τον Κέντρικ Ναν, επειδή τον ξέρω από το Σικάγο. Γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, οπότε με βοηθάει πολύ προκειμένου να συνηθίσω τα πράγματα εδώ».

Το μήνυμά του στον κόσμο του Παναθηναϊκού:

«Ανυπομονώ. Δεν μπορώ να περιμένω τη στιγμή να σας δω και να σας ακούσω μετά το πρώτο κάρφωμα. Είμαι ενθουσιασμένος, παιδιά. Ελπίζω και εσείς το ίδιο».