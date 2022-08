Η Ρόμα μέσω του λογαριασμού της στα social media ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαντί Καμαρά με δανεισμό από τον Ολυμπιακό, με τον μέσο από τη Γουινέα να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του.

Παίκτης της Ρόμα είναι από το μεσημέρι της Τετάρτης ο Μαντί Καμαρά, με τον πρώην κεντρικό μέσο του Ολυμπιακού να ανακοινώνεται από τους ”τζιαλορόσι” με την μορφή δανεισμού για έναν χρόνο με οψιόν αγοράς.

Αμέσως μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του με τους Ρωμαίους ο Μαντί Καμαρά έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, αναφέροντας ότι είναι ανυπόμονος να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρόμα στο Ολίμπικο.

Οι δηλώσεις του Καμαρά

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, το να είμαι στη Ρόμα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Θα είναι μια γεμάτη σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο, αλλά είμαι εδώ για να συνεισφέρω και να βοηθήσω την ομάδα σε κάθε διοργάνωση που παίζουμε. Θα είναι κάτι υπέροχο να ζήσεις την ατμόσφαιρα του Ολίμπικο και να δεις όλους τους οπαδούς. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους».

🆕 | Mady Camara 🇬🇳



The club is delighted to be able to confirm the signing of the Guinea international midfielder.



We do so while highlighting cases of missing children around the world – hoping awareness can help bring them home. #ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/Rg12p1ZnuL

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 31, 2022