Ροντινέι σε Καμπελά: «Είσαι κομμάτι της οικογένειας του Ολυμπιακού, μέγιστος σεβασμός για σένα»

Ο Ρεμί Καμπελά αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, αφού έχει συμφωνήσει με τη Ναντ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία και ο Ροντινέι τον αποχαιρέτησε με ένα φοβερό μήνυμα στα social media.

Ως αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Ροντινέι επισήμανε ότι ο Ρεμί Καμπελά θα παραμείνει μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, ενώ έκανε λόγο για ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ροντινέι έγραψε στο instagram τα εξής: “Ρεμί Καμπελά, αδερφέ μου, εύχομαι σε σένα και στην οικογένειά σου τα καλύτερα και σου εύχομαι να έχεις επιτυχία στις νέες προκλήσεις σου. Σε ευχαριστώ για όλα στο διάστημα που περάσαμε μαζί, είσαι κομμάτι της οικογένειας του Ολυμπιακού. Είσαι ένα σπουδαίο άτομο και ένας εξαιρετικός παίκτης. Μέγιστος σεβασμός για σένα”.