Ο Ρότζερ Φέντερερ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, δίνοντας μία τελευταία παράσταση στο Laver Cup. Ο θρυλικός Ελβετός τενίστας έζησε την απόλυτη αποθέωση μετά το τέλος του αγώνα με τους Τιαφό και Σοκ, με τον ίδιο να δακρύζει.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφα Ναδάλ ηττήθηκαν από τους Σοκ/Τιαφό στο σούπερ τάι μπρέϊκ (6-4, 6-7, 9-11) αλλά αυτό μικρή σημασία είχε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στιγμή της απόσυρσης του “Βασιλιά” του τένις είχε φτάσει. Οι στιγμές που ακολούθησαν μετά το τέλος του αγώνα ήταν συγκλονιστικές, με τον Ρότζερ Φέντερερ να δακρύζει και τον κόσμο να τον χειροκροτά για περισσότερα από πέντε λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλευρό του, φυσικά, ήταν και οι συμπαίκτες του. Ο Ράφα Ναδάλ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και οι υπόλοιποι τενίστες δεν σταμάτησαν να αποθεώνουν τον βασιλιά του αθλήματος, ο οποίος μόλις είχε δώσει την τελευταία του παράσταση.

Ο Ρότζερ Φέντερερ αποτέλεσε τον Βασιλιά του τένις, με τους περισσότερους τενίστες να έχουν για ίνδαλμα τους στον Ελβετό.

Ο “King Roger” κατέκτησε 20 τουρνουά grand slams. Κέρδισε οκτώ φορές το Wimbledon, όντας ο πολυνίκης του συγκεκριμένου τουρνουά, έξι φορές το Australian Open, πέντε το US Open και μια το Roland Garros, ενώ συνολικά κατέκτησε 103 τίτλους, όντας δεύτερος στη σχετική λίστα στην Open Era.

Κατάφερε να μείνει για 310 εβδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ συνολικά έδωσε 1.526 ματς και πανηγύρισε 1.251 νίκες.

Οι συγκλονιστικές στιγμές στην Ο2 Arena:

Team World triumphs in the doubles.



The moment @JackSock92 and @FTiafoe defeat Roger Federer and Rafael Nadal.#LaverCup pic.twitter.com/aHLDM4GCij