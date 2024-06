Ρότζερ Φέντερερ: Συγκλονιστικό promo στη γέφυρα του Λονδίνου για το ντοκιμαντέρ του θρυλικού τενίστα

Το ντοκιμαντέρ του Ρότζερ Φέντερερ κάνει σήμερα (20.06.2024) και οι υπεύθυνοι του Amazon Prime Video χρησιμοποίησαν την ιστορική γέφυρα του Λονδίνου, για να το προωθήσουν.

Το νέο ντοκιμαντέρ για τον Ρότζερ Φέντερερ “Federer: Twelve Final Days” κάνει σήμερα πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming της Amazon και η γέφυρα του Λονδίνου χρησιμοποιήθηκε για να στηθεί μια απίστευτη “οθόνη” προβολής του!

Στους πύργους της γέφυρας του Λονδίνου εμφανίστηκε ο Ρότζερ Φέντερερ να παίζει τένις με τον… εαυτό του, σε νεότερη ηλικία, ενώ στον ενδιάμεσο χώρο εμφανίστηκε η προωθητική αφίσα του ντοκιμαντέρ.

Roger Federer playing tennis with a younger version of himself on Tower Bridge in London.



One of the most iconic promos I’ve ever seen.

pic.twitter.com/lRd0io7700