Ο Ρότζερ Φέντερερ έδωσε την τελευταία του παράσταση, με τον κόσμο που κατέκλεισε την O2 Arena να αποθεώνει τον Ελβετό τενίστα κατά την είσοδό του στο κορτ μαζί με τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Ρότζερ Φέντερερ θέλησε να ολοκληρώσει τη θρυλική καριέρα του στο Laver Cup, παίζοντας στο πλευρό του Ράφα Ναδάλ στο διπλό της διοργάνωσης με αντιπάλους τους Σοκ και Τιάφο.

Κατά την είσοδό του στο κορτ, ο Ελβετός γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που βρισκόταν στην O2 Arena.

Ο Ρότζερ Φέντερερ έδωσε την τελευταία του παράσταση και ο κόσμος του τένις δεν γινόταν να μην πει το “αντίο” στον θρύλο του αθλήματος.

Please welcome to the black court, Team Europe’s @rogerfederer and @RafaelNadal. #LaverCup pic.twitter.com/lnX3hOTMQc