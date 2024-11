Ρούμπεν Αμορίμ: «Είμαι ονειροπόλος, αλλά πιστεύω ότι είμαι και ο κατάλληλος άνθρωπος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ εμφανίστηκε γεμάτος αυτοπεποίθηση στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο να δηλώνει ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τον σύλλογο.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποτελεί το νέο προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον 39χρονο να είναι αισιόδοξος πως μπορεί να επαναφέρει τον σύλλογο στις επιτυχίες και να αλλάξει την άσχημη κατάσταση που υπάρχει στον σύλλογο τα τελευταία χρόνια,.

Ο πρώην τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στους «κόκκινους διαβόλους» έδειξε ότι έχει τεράστια αυτοπεποίθησή, δηλώνοντας ότι πιστεύει τόσο στον εαυτό του όσο και στους παίκτες του, παρά τις αμφιβολίες που μπορεί να υπάρχουν.

Παράλληλα υπογράμμισε πως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για την ομάδα και πως η συνεργασία του με τη Γιουνάιτεντ βασίζεται σε κοινές ιδέες και όραμα. Μάλιστα ο Αμορίμ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι το ποδόσφαιρο σήμερα είναι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει να βελτιωθεί η νέα του ομάδα.

Είμαι λίγο ονειροπόλος και πιστεύω στον εαυτό μου και στο σύλλογο. Πιστεύω ότι έχουμε τις ίδιες ιδέες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και αυτό θα βοηθήσει.

Πιστεύω πραγματικά στους παίκτες, ξέρω ότι δεν πιστεύετε πολύ αλλά εγώ πιστεύω. Θέλω να δοκιμάσω νέα πράγματα. Εσείς νομίζετε πως αυτό δεν είναι δυνατό, εγώ πιστεύω ότι είναι.

Πείτε με αφελή αλλά πιστεύω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή. Πιστεύω πραγματικά ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος”, τόνισε την Παρασκευή (22/11) στην πρώτη του συνέντευξη ως προπονητής της Γιουνάιτεντ, δύο ημέρες πριν το ντεμπούτο του στον πάγκο της στο εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος με την Ίπσουιτς.

Ξέρω ότι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα χρειάζεται να παίρνουμε νίκες. Χρειαζόμαστε πολύ χρόνο επειδή είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, θα πρέπει να βελτιωθούμε πολύ για να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο.

