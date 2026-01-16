Σα Πίντο για την κατάσταση στο Ιράν: «Δεν μου άρεσε να γίνω μάρτυρας ενός ακόμη πολέμου»

Στην πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Τεχεράνη κατέφυγε τις προηγούμενες μέρες ο πρώην προπονητής του Ατρόμητου, του ΟΦΗ και του ΑΠΟΕΛ, Ρικάρντο Σα Πίντο, λόγω σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στις επικοινωνίες, μετά τις μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ο 53χρονος Πορτογάλος, ο οποίος δουλεύει ως προπονητής της Εστεγκλάλ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ιράν. Τόνισε επίσης την ανησυχία του, αλλά και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι καλά.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να φύγει και να επιστρέψει στην Πορτογαλία ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να συμβεί αυτή τη στιγμή:

«Αναγκάστηκα να έρθω εδώ, γιατί εδώ και ημέρες δεν είχα ίντερνετ ούτε τηλεφωνική επικοινωνία. Περιμένουμε με αγωνία να καταλάβουμε τι συμβαίνει και τι μπορεί να ακολουθήσει. Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς. Δεν μου άρεσε να γίνω μάρτυρας ενός ακόμη πολέμου, γιατί ήμουν εδώ από την αρχή.

Μετά η κατάσταση ηρέμησε, αλλά τώρα βρίσκεται στο όριο να ξαναρχίσει. Ένιωσα υποχρεωμένος να μείνω, να συνεχίσω να προπονώ την ομάδα μου και να δω αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Για μένα είναι δύσκολο να φύγω αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αυτή είναι η ευχή μου».