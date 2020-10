Σάκκαρη – Αζαρένκα: Άδοξος αποκλεισμός στην Οστράβα! (videos)

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να αντισταθεί στη Βικτόρια Αζαρένκα κι αποκλείστηκε στα ημιτελικά του τουρνουά της Οστράβα, με “βαριά” ήττα με 2-0 σετ (6-1, 6-3).

Μετά από μία εξαιρετική πορεία στην Τσεχία, η Σάκκαρη δεν βρήκε λύσεις στο εξαιρετικό παιχνίδι της Λευκορωσίδας και “έπεσε” εύκολα στο ματς, για έναν άδοξο αποκλεισμό.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε με πολύ καλά χτυπήματα τον αγώνα και είχε τέσσερα μπρέικ πόιντ στο πρώτο γκέιμ, αλλά στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να κάνει το 1-0 υπέρ της. Το γεγονός επηρέασε το παιχνίδι της και έδωσε την ψυχολογία στην Αζαρένκα, η οποία έκανε “πάρτι” στη συνέχεια.

Με πολλά αβίαστα λάθη, η Σάκκαρη επέτρεψε στη Λευκορωσίδα να πάρει εύκολα το πρώτο σετ με 6-1 γκέιμ, έχοντας ανεβάσει κι η ίδια κατά πολύ την απόδοσή της.

Το άλλοτε Νο1 του κόσμου ήταν φανταστική και στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, βγάζοντας απίθανες άμυνες ακόμη και σε εξαιρετικά χτυπήματα της Ελληνίδας, η οποία προσπάθησε να “πιέσει” κι έτσι είχε πολλά άουτ, για να βρεθεί πίσω στο σετ με 4-0.

Κάπου εκεί, η Σάκκαρη προσπάθησε να κάνει μια αντεπίθεση και με το πρώτο μπρέικ της στο παιχνίδι, μείωσε σε 4-3, ενώ είχε μπρέικ πόιντ για να κάνει και το 4-4 στο παιχνίδι, πριν το δικό της σερβίς. Η Αζαρένκα κατάφερε όμως να “κρατήσει” το σερβίς της κι έκανε το 5-3 για να πάρει τελικά με νέο μπρέικ το σετ και τη νίκη στα ημιτελικά της Οστράβα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αποκλείστηκε έτσι με άδοξο τρόπο ένα “βήμα” πριν τον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας κάνει όμως μία τρομερή πορεία ως εδώ και παρότι ξεκίνησε χωρίς να είναι seeded στο τουρνουά.

