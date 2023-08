Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει μία καλή εμφάνιση στον τελικό του Ουάσιγκτον Open, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 2-0 σετ από την 19χρονη Αμερικανίδα, Κόκο Γκοφ.

Η Μαρία Σάκκαρη έδειχνε πιο έτοιμη από ποτέ για να φτάσει στον δεύτερο τίτλο της καριέρας της σε τουρνουά της WTA, ωστόσο η Κόκο Γκοφ της χάλασε τα σχέδια.

Η 19χρονη Αμερικανίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3, 6-3 στον τελικό του Ουάσιγκτον Open και κατέκτησε το τρόπαιο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της ανήκει.

Η Γκοφ έκανε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση και εκμεταλλεύτηκε τα πολλά αβίαστα λάθη της Σάκκαρη, φτάνοντας με σχετική άνεση στη νίκη.

Τη Δευτέρα η Ελληνιδα τενίστρια θα βρεθεί στο Νο8 της Παγκόσμιας κατάταξης πριν ταξιδέψει στο Μόντρεαλ.

O αγώνας:

Η Σάκκαρη δεν κατάφερε να πιάσει τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ξεκίνησε στο πρώτο σετ νωθρά και η 19χρονη Αμερικανίδα προηγήθηκε με 3-0, κάνοντας break.

Η Ελληνίδα τενίστρια μείωσε σε 3-2 με δικό της break, αλλά η συνέχεια είχε πρωταγωνίστρια την Γκοφ που πήρε το σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά με break και προηγήθηκε με 2-0, αλλά ισοφαρίστηκε από την Αμερικανίδα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με νέο break προηγήθηκε 3-2, αλλά στην συνέχεια δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική και ηττήθηκε με 6-3.

