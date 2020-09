Η Μαρία Σάκκαρη έφθασε μία… ανάσα από το να γράψει ιστορία στο US Open, αποκλείοντας τη θρυλική Σερένα Γουίλιαμς, αλλά “λύγισε” στο τέλος του τρίτου σετ και με την Αμερικανίδα να κάνει δύο μπρέικ στα τρία τελευταία σερβίς της, ηττήθηκε με 2-1 σετ (3-6, 7-6 (6), 3-6).

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια “κοίταξε” ξανά στα “μάτια” την πολυνίκη του θεσμού στο αμερικανικό τουρνουά και καλύτερη τενίστρια όλων των εποχών, πραγματοποιώντας ένα εκπληκτικό παιχνίδι εναντίον της, αλλά κάποια αβίαστα λάθη σε κρίσιμα σημεία, της στέρησαν τη νίκη.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Αποκλείστηκε έτσι για δεύτερη συνεχόμενη φορά από τη φάση των “16” σε Γκραν Σλαμ, επιβεβαιώνοντας όμως την ανοδική της πορεία.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε το ματς με εξαιρετικά σερβίς και βρέθηκε πρώτη κοντά σε ένα μπρέικ στο πρώτο σετ, αλλά έχασε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. Σαν να μην έφθανε μάλιστα αυτό, αμέσως μετά έχασε ένα δικό της πόντο για να κλείσει το δικό της σερβίς και έδωσε την ευκαιρία για μπρέικ στη Σερένα, που έκλεισε στη συνέχεια το σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο αθλήτριες κράτησαν μέχρι τέλους τα σερβίς τους (με τη Σάκκαρη να έχει πάντως δύο σετ πόιντ στο ματς), με αποτέλεσμα αυτό να κριθεί στο τάι μπρέικ. Εκεί η Μαρία ξεκίνησε με 4-0, αλλά η Σερένα “απάντησε” κι έτσι το γκέιμ έκλεισε στο 8-6 υπέρ της Ελληνίδας, που ισοφάρισε έτσι το παιχνίδι σε 1-1 σετ.

Maria Sakkari holds on to win the 2nd-set tiebreak against Serena!



The deciding set is live on ESPN now 🍿 pic.twitter.com/6CPxZfRv0R