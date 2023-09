Ο Τζέσικα Πεγκούλα έβαλε φρένο στην εξαιρετική πορεία της Μαρίας Σάκκαρη τις τελευταίες εβδομάδες. Η Αμερικανίδα τενίστρια νίκησε άνετα την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με 2-0 σετ (6-2, 6-3) και προκρίθηκε στον τελικό του 500αριου τουρνουά στο Τόκιο.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο της Τζέσικα Πεγκούλα στα ημιτελικά του Pan Pacific Open, με την Αμερικανίδα πρωταθλήτρια να κυριαρχεί στο γήπεδο και στα δύο σετ και να παίρνει εύκολα τη νίκη.

Η Τζέσικα Πεγκούλα θα αναμετρηθεί στον τελικό με τη Ρωσίδα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα, η οποία στον πρώτο ημιτελικό επικράτησε της Παβλιουτσένκοβα.

