Σάκκαρη: Πολλά λάθη και αποκλεισμός στη Ντόχα (videos)

Με πολλά λάθη στο παιχνίδι της, η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προβάλλει αντίσταση κόντρα στην Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα και ηττήθηκε εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-1) στη Ντόχα του Κατάρ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν ήταν σε καλή ημέρα από την αρχή του αγώνα, με αβίαστα λάθη και διπλά λάθη στο σερβίς, επιτρέποντας στην Ισπανίδα αντίπαλό της, να πάρει ρεβάνς για τον αποκλεισμό στο Άμπου Ντάμπι, στην αρχή της σεζόν.

Η Σάκκαρη βρέθηκε να “κυνηγάει” από την αρχή του αγώνα, αλλά με κακό πρώτο σερβίς και χωρίς να μπορεί να “απαντήσει” σε αυτά του άλλοτε Νο1 του κόσμου, έχασε το πρώτο σετ με 6-3. Στο δεύτερο κατάφερε με δυσκολία να ισοφαρίσει σε 1-1, αλλά στη συνέχεια… παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Μουγκουρούθα.

