Ο Γκάρι Λίνεκερ άσκησε κριτική στην πολιτική ασύλου της βρετανικής κυβέρνησης, με τα σχόλια του στο twitter να προκαλούν σάλο και να είναι ικανά να του στερήσουν ακόμα και τη δουλειά του στο ΒΒC.

Τι σχολίασε ο Γκάρι Λίνεκερ; Ο παρουσιαστής της εκπομπής Match of the Day δήλωσε δήλωσε ότι η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται στο σχέδιο «δεν είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιούσε η Γερμανία τη δεκαετία του ’30», καταδικάζοντας όσα ανακοίνωσε την Τρίτη η βρετανική κυβέρνηση για τους τρόπους με τους οποίους ουσιαστικά θα απαγορεύει σε όποιον φθάνει παρανόμως στη χώρα να ζητά άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Γκάρι Λίνεκερ απάντησε σε ένα βίντεο με το οποίο η υπουργός Suella Braverman περιέγραφε την πολιτική της, γράφοντας «Για όνομα του Θεού, αυτό εντελώς απαίσιο».

«Δεν υπάρχει τεράστια εισροή (προσφύγων). Παίρνουμε λιγότερους πρόσφυγες από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι απλά μία απείρως απάνθρωπη πολιτική ενάντια στους πιο ευάλωτους ανθρώπους σε γλώσσα που δεν είναι διαφορετική με αυτή που χρησιμοποιούσε η Γερμανία τη δεκαετία του ’30», ανέφερε σε ένα άλλο tweet.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?