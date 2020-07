“Χαμός” στη Γερμανία με video που κυκλοφόρησε και δείχνει τον Μάνουελ Νόιερ να… βροντοφωνάζει ακραίο εθνικιστικό τραγούδι, που υμνεί τον ναζισμό.

Ο Μανουελ Νόιερ κάνει τις διακοπές του στην Κροατία και πιο συγκεκριμένα στο Ντουμπρόβνικ και κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του τα… φώτα, για λάθος λόγο.

Η γερμανική «Bild» έφερε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που εμφανίζει τον τερματοφύλακα της Μπάγερν Μονάχου σε ένα μπαρ σε παραλία, μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων των Βαυαρών, Τόνι Ταπάλοβιτς,να τραγουδάει μαζί με άλλους ένα ακροδεξιό, φασιστικό τραγούδι, Κροάτη τραγουδιστή με αναφορές στον ναζισμό.

Τα δημοσιεύματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, να μην γνωρίζει ο Νόιερ το νόημα όσων τραγουδάει στα κροατικά. Πάντως, αν παρατηρήσει κανείς το βίντεο, θα δει πως ο Γερνανός πορτιέρε ξέρει πολύ καλά να πει τους στίχους από τραγούδι του Μάρκο Πέρκοβιτς (μέλος του συγκροτήματος «Τόμπσον που πήρε την ονομασία του από την ομώνυμη μάρκα όπλων), ο οποίος δηλώνει υποστηρικτής της ακραίας εθνικιστικής οργάνωσης Ούστασε, που διέπραξε σωρεία εγκλημάτων πολέμου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Μάνουελ Νόιερ εμφανίζεται να τραγουδάει τα «Lijepa li si » και «Croatio, iz duse te ljubim», που έχουν ακραίες εθνικές προεκτάσεις.

Manuel Neuer singing “Lijepa Li Si” is a unique thing to see.



Maybe he’s preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ