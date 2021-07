Η Γαλλία αποκλείστηκε από το Euro 2020, αλλά τα “χτυπήματα” στην ομάδα συνεχίζονται, αφού ένα παλιό βίντεο με πρωταγωνιστές τους Ντεμπελέ και Γκριεζμάν έχει δημιουργήσει σάλο στη χώρα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές φαίνονται να κοροϊδεύουν κάποιους Ασιάτες τεχνικούς σε περιοδεία της Μπαρτσελόνα, με τον πρώτο να κάνει ρατσιστικά σχόλια και το δεύτερο να γελάει με τα λόγια του.

«Όλες αυτές οι άσχημες φάτσες, μόνο και μόνο για να παίξουμε PES. Δεν ντρέπονται;» ακούγεται να λέει αρχικά και στη συνέχεια προσθέτει: «Γαμώτο, τι ανάποδη γλώσσα μιλάνε. Υποτίθεται ότι είστε ανεπτυγμένη χώρα, σωστά».

❗️Antoine Griezmann and Ousmane Dembélé, in leaked video, appear to be mocking asian technicians in their hotel room who came to fix a technological issue, proceed to mock their looks, language and country’s supposed “technological advance”. pic.twitter.com/9fiBtyZxej