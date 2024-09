Σάλος με τη διαιτησία στο Ντέρμπι – Νόριτς, «μέτρησαν» δυο γκολ από φάσεις που η μπάλα είχε βγει άουτ

Η Νόριτς πήρε μία μεγάλη νίκη με 3-2 στην έδρα της Ντέρμπι Κάουντι, αλλά το ματς της Championship στιγματίστηκε από δυο απίστευτα διαιτητικά λάθη, στα γκολ των φιλοξενούμενων.

Η διαιτησία του Ντέρμπι – Νόριτς 2-3 προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στην Αγγλία, με τα δυο από τα τρία τέρματα των φιλοξενούμενων να είναι άκυρα, αλλά να “μετράνε” κανονικά!

Ο Μπόρχα Σάινθ της Νόριτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης πετυχαίνοντας χατ-τρικ. Όμως, το τέρμα με το οποίο άνοιξε το σκορ, ήταν αντικανονικό. Ο Σάρτζεντ έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, όμως φαίνεται ξεκάθαρα πως βρήκε την μπάλα όταν ήταν μισό μέτρο άουτ!

Ο διαιτητής και ο επόπτης δεν έδειξαν καμία παράβαση, VAR δεν υπάρχει κι έτσι η Νόριτς πανηγύρισε το 1-0.

Full Time:

Derby County 2 – 3 Norwich City.

Two major officiating mistakes cost Derby a point.

Major discussions needed in regard to the implementation of VAR.#dcfc #norwich pic.twitter.com/35ujwNBXT2