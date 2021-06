Η Νόριτς κατέκτησε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, με τον Δημήτρη Γιαννούλη μεταξύ των πρωταγωνιστών και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Premier League.

Ως εκ τούτου έχουν αυξηθεί και οι χορηγοί της ομάδας, αλλά ένας από αυτούς έχει ήδη προκαλέσει σάλο στο Νησί, αλλά και μεταξύ των ίδιων των οπαδών των “καναρινιών”.

Πρόκειται για μία μεγάλη στοιχηματική εταιρεία της Κίνας, την ΒΚ8, η οποία και συμφώνησε να είναι ο κεντρικός χορηγός στη φανέλα της Νόριτς για τη νέα σεζόν. Στο instagram της όμως υπάρχουν φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, με πολλά νεαρά κορίτσια να προμοτάρουν με προκλητικές εικόνες την εταιρεία, γεγονός που έχει φέρει έντονες αντιδράσεις εναντίον της από τους Άγγλους οπαδούς του συλλόγου.

Norwich have named gambling company BK8 as their new main sponsor.



Their Instagram page is… interesting… pic.twitter.com/QGJKNn3VpY