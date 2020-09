Ο γιος του Λεμπρόν Τζέιμς έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ, καθώς σε ένα video που ανέβασε στα social media, φαίνεται να καπνίζει μαριχουάνα.

Ο 15χρονος Μπρόνι, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του μπάσκετ στην ηλικία του και θεωρείται δεδομένο ότι θα ακολουθήσει τα “βήματα” του πατέρα του προς το NBA.

Η εικόνα του όμως να καπνίζει μαριχουάνα στο instagram έχει δημιουργήσει πλήθος σχολίων στα social media, αλλά εικάζεται ότι ο Λεμπρόν γνωρίζει το γεγονός. Η μαριχουάνα είναι άλλωστε νόμιμη πια σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ.

This ain’t Bronny first time smokin wit a ghost like that 😂 Lebron gotta know he’s doing it 🤣pic.twitter.com/68uvTq6vyn