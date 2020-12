Σάλος με τον Ρέπεσα που ξέφυγε και χτύπησε παίκτη του (video)

Ο Γιάσμιν Ρέπεσα έχει προκαλέσει σάλο στα διεθνή ΜΜΕ και τα social media με τη συμπεριφορά του απέναντι σε έναν νεαρό παίκτη της Τριέστε, τον Χένρι Ντρελ.

Ο έμπειρος τεχνικός φαίνεται σε video να αρπάζει από τα μαλλιά τον 20χρονο Εσθονό και να τον χτυπάει στην πλάτη άγρια, θυμίζοντας εικόνες από τη δεκαετία του ’80 και του ’90 στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το video έγινε viral μετά το παιχνίδι, με τον Ρέπεσα να δέχεται δριμεία κριτική για τη συμπεριφορά του και την κίνηση εναντίον ενός νέους αθλητή του μπάσκετ, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει και σε αντίδραση από την πλευρά της ιταλικής ομάδας.

Coach Jasmin Repesa did this to NBA draft prospect Henri Drell in yesterday’s game.



