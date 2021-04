Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει προκαλέσει σάλο στην Ιταλία, καθώς φωτογράφος τον “έπιασε” σε κλειστό εστιατόριο του Μιλάνου, εν μέσω αυστηρών μέτρων για τον κορονοϊό στην πόλη.

Ο σούπερ σταρ της Μίλαν, μαζί με τον συμπαίκτη του Αμπάτε, φαίνεται να αγνόησαν πλήρως τα πρωτόκολλα και της ομάδας τους, ενώ ο ίδιος ο Σουηδός είχε ήδη κολλήσει στο παρελθόν, χάνοντας σημαντικά παιχνίδια της ομάδας του.

Τα πράγματα για τον Ζλάταν έκανε ακόμη χειρότερα ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ο οποίος ρωτήθηκε για το γεγονός. «Ο Ίμπρα, ο Ινιάτσο κι ένας άλλος φίλος ήρθαν να με βρουν και καθίσαμε λίγο να τα πούμε. Είμαστε φίλοι και με όλα αυτά που γίνονται δεν τα λέμε συχνά. Δεν κάθισαν να φάνε, ήπιαν απλά ένα ποτήρι κρασί. Θα μου σπάσετε κι άλλο τα @ρχ@@ με την πανδημία;», είπε με ύφος στους Ιταλούς ρεπόρτερ ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου.

Ο Ιμπραΐμοβιτς και η παρέα του πάντως θα πληρώσουν πρόστιμο 300 ευρώ έκαστος για το “σπάσιμο” της καραντίνας…

Zlatan Ibrahimovic reportedly broke COVID-19 rules after gathering at the restaurant. pic.twitter.com/iCqQtjtlff