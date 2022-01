Ο Γκρέισον Άλεν έχει κακή φήμη στις ΗΠΑ και το αντιαθλητικό φάουλ που έκανε στον Άλεξ Καρούσο κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σικάγο Μπουλς, έχει προκαλέσει σάλο στα social media.

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν από τους πιο μισητούς παίκτες στο κολέγιο, για κάποια σκληρά φάουλ και ένα τέτοιο έκανε και στο σημερινό ματς, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από την αναμέτρηση. Καθώς έφευγε μάλιστα για τα αποδυτήρια, φάνηκε να γελάει, γεγονός που “φούντωσε” τον εκνευρισμό εναντίον του.

Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του Καρούσο μετά το ματς: «Ο τύπος πήγε και με έπιασε στον αέρα. Είναι μαλ@@@ες! Δεν ξέρω τι άλλο να πω… Χαίρομαι μόνο που δεν τραυματίστηκα. Δεν ήρθε καν να δει αν είμαι καλά. Ο καρπός μου πονούσε ακόμη μετά τον αγώνα», τόνισε ο γκαρντ των Μπουλς, ενώ “βολές” έριξε και ο προπονητής του, Μπίλι Ντόνοβαν: «Θα μπορούσε να τελειώσει την καριέρα του. Ήταν ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα και ο Άλεν έχει ιστορικό σε τέτοιες φάσεις. Θα πρέπει το ΝΒΑ να πάρει τα μέτρα του»

Caruso says Grayson Allen foul was “bulls**t” pic.twitter.com/d9s0Z2VEVB

Grayson Allen just pulled a Grayson Allen pic.twitter.com/aRLi7oBGRK

Grayson Allen foul on Alex Caruso. Replays included. pic.twitter.com/1ixcve9i0s

Grayson Allen is such a little b*tch

pic.twitter.com/ab5aD7B62u