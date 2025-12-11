Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Η ώρα του αγώνα για την 5η αγωνιστική του Conference League και το κανάλι που θα τον μεταδώσει

Μετά τον θρίαμβό της στην έδρα της Φιορεντίνα, η ΑΕΚ παίζει στην έδρα της Σάμσουνσπορ και θέλει να “σφραγίσει” το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του Conference League, σε μία από τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, της League Phase.

H ΑΕΚ έφτασε τους 7 βαθμούς και βρίσκεται στη δέκατη θέση της League Phase του Conference League. Για να μπει όμως στην προνομιούχο οκτάδα και να αποφύγει τα playoffs, θα χρειαστεί αποτέλεσμα στη Σαμψούντα και νίκη στο φινάλε της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης, μέσα στην OPAP Arena απέναντι στην Κραϊόβα.

Απ’ την άλλη, η Σάμσουνσπορ είναι πρωτοπόρος και αήττητη στη League Phase του Conference League, με 3 νίκες και μια ισοπαλία και με θετικό αποτέλεσμα απόψε (11.12.2025) θα κλειδώσει μια θέση στους “16” της διοργάνωσης.

Η σέντρα του Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ είναι είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 19:45. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από COSMOTE Sport 4, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.