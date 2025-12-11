Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Ολική ανατροπή με φοβερό γκολ από τον Κοϊτά για το 1-2

Η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι στην Τουρκία κόντρα στη Σάμσουνσπορ για το Conference League.

Στο 64′ ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Σαμσουνσπόρ, απέφυγε ωραία έναν αντίπαλο και με υπέροχο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα (1-2) στην ΑΕΚ.

Πρόκειται για ένα “χρυσό” γκολ που φέρνει ουσιαστικά την Ένωση απευθείας στους “16” του Conference League, μιας και δύσκολα δεν θα τερματίσει στην πρώτη οκτάδα, με μία αγωνιστική να απομένει (εντός έδρας με την Κραϊόβα το τελευταίο παιχνίδι της League Phase).