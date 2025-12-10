Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Πάνω από 18.000 εισιτήρια έχουν κάνει «φτερά» για το ματς στο Conference League

Η ΑΕΚ βρίσκεται από σήμερα (10.12.2025) στην Τουρκία, ενόψει του αυριανού της αγώνα με την Σάμσουνσπορ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα του Conference League (η τουρκική ομάδα και το Στρασβούργο είναι οι μοναδικές αήττητες της League Phase) και αναμένεται να αγωνιστεί σε μια “καυτή” έδρα.

Οι φίλοι της Σάμσουνσπορ έχουν “εξαφανίσει” 18.148 εισιτήρια, γεμίζοντας το γήπεδο κάτι παραπάνω από το 75% της χωρητικότητας του, με τις πωλήσεις να συνεχίζονται.

Samsunspor – AEK Athens FC

Uefa Konferans Ligi Tribün Doluluk oranı

%75.3

Satılan Bilet 18.148 / 24.076 Kalan 5.928 https://t.co/b5r77ICVKm pic.twitter.com/Zm2Z607dLn — Tribün Doluluk (@TribunDoluluk) December 10, 2025

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ -των 7 βαθμών- θέλει να φύγει με το “διπλό” από την Τουρκία κι έτσι να “εκτοξεύσει” τις πιθανότητες της να τερματίσει στην πρώτη 8άδα της League Phase.