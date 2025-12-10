Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Πάνω από 18.000 εισιτήρια έχουν κάνει «φτερά» για το ματς στο Conference League

Σε μια “καυτή” έδρα αναμένεται να αγωνιστεί την Πέμπτη η ΑΕΚ (11.12.2025, 19:45)
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/Leszek Szymanski

Η ΑΕΚ βρίσκεται από σήμερα (10.12.2025) στην Τουρκία, ενόψει του αυριανού της αγώνα με την Σάμσουνσπορ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα του Conference League (η τουρκική ομάδα και το Στρασβούργο είναι οι μοναδικές αήττητες της League Phase) και αναμένεται να αγωνιστεί σε μια “καυτή” έδρα.

Οι φίλοι της Σάμσουνσπορ έχουν “εξαφανίσει” 18.148 εισιτήρια, γεμίζοντας το γήπεδο κάτι παραπάνω από το 75% της χωρητικότητας του, με τις πωλήσεις να συνεχίζονται.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ -των 7 βαθμών- θέλει να φύγει με το “διπλό” από την Τουρκία κι έτσι να “εκτοξεύσει” τις πιθανότητες της να τερματίσει στην πρώτη 8άδα της League Phase.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
225
82
81
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo