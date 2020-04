Η Λίβερπουλ θα είχε ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, αν ο κορονοϊός δεν έβαζε “στοπ” στους αγώνες, αλλά οι “κόκκινοι” είχαν φθάσει πολύ κοντά στον τίτλο και πριν από 6 χρόνια.

Η Λίβερπουλ του Μπρένταν Ρότζερς βρισκόταν στην κορυφή της Premier League λίγες “στροφές” πριν το τέλος και φιλοξένησε τα… δεύτερα της Τσέλσι του Μουρίνιο στο Άνφιλντ για να “σφραγίσει” το πρωτάθλημα, σαν σήμερα 27 Απριλίου του 2014.

Ο αρχηγός και κορυφαίος παίκτης της ομάδας, Στίβεν Τζέραρντ, γλίστρησε όμως στο πιο κρίσιμο σημείο και επέτρεψε στον Μπα να φύγει στην αντεπίθεση και να σκοράρει, οδηγώντας σε μία οδυνηρή ήττα, αλλά και μια φάση που έμεινε στην ιστορία της Premier League.

Οι “κόκκινοι” έφεραν στη συνέχεια και μία απίθανη ισοπαλία με την Κρίσταλ Πάλας (είχαν προηγηθεί 3-0 πριν το τελικό 3-3) και έτσι το τρόπαιο…. γλίστρησε επίσης χέρια και κατέληξε στην Μάντσεστερ Σίτι.

It’s six years ago today, that Steven Gerrard’s slip cost Liverpool the title against Chelsea 👀



And Liverpool STILL haven’t won the Premier League 😂#OnThisDay pic.twitter.com/Qji5fXK8Sr