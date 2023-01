Η αναμέτρηση της Σαουθάμπτον με την Άστον Βίλα για την 21η αγωνιστική στην Premier League είχε μια ολιγόλεπτη διακοπή λίγο πριν “βγει” το πρώτο ημίχρονο λόγω της παρουσίας ενός drone στο “Σεντ Μέριζ Στάντιουμ”.

Ένα drone έκανε την εμφάνισή του στο 41΄του Σαουθάμπτον – Άστον Βίλα και άρχισε να… κόβει βόλτες πάνω από τον αγωνιστικό χώρο του «St Mary’s», με αποτέλεσμα ο αγώνας να οδηγηθεί σε προσωρινή διακοπή.

Ο διαιτητής κατάλαβε την παρουσία του drone και έδωσε εντολή, οι δυο ομάδες να οδηγηθούν στα αποδυτήρια, για λόγους ασφαλείας.

Η αναμέτρηση της Premier League ξεκίνησε και πάλι, μετά από περίπου δέκα λεπτά και αφού διασφαλίστηκε πως δεν υπήρχε ο παραμικρός κίνδυνος, είτε για τους παίκτες στο χορτάρι ή για τους θεατές στις εξέδρες.

A drone enters the match between Southampton and Aston Villa, and the referee stops the match and asks the players to enter the dressing room.



pic.twitter.com/GvpIpjJ8TV