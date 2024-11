Σαρλ Λεκλέρ: Από τη Formula 1 και τη Ferrari στο cockpit του μαχητικού Rafale

Ο Σαρλ Λεκλέρκ προσπαθεί να “γράψει” τη δική του ιστορία, με τη Ferrari στη Formula 1. Ο Μονεγάσκος πιλότος, όμως, βίωσε την εκπληκτική εμπειρία, του να βρεθεί μέσα σε ένα Rafale.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ άφησε για λίγο στην άκρη το μονοθέσιο της Ferrarti και τη Formula 1 και μπήκε στο cockpit του μαχητικού αεροσκάφους, Rafale, το οποίο έχει ενταχθεί και στην Πολεμική μας αεροπορία.

Ο 27χρονος Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari βρέθηκε στην πτέρυγα μάχης 113 στο Σεντ Ντιζιέ της Βορειοανατολικής Γαλλίας και αρχικά, είδε από κοντά το αεροσκάφος στο οποίο είχε το ρόλο του συγκυβερνήτη.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μπήκε στον προσομοιωτή, για να πάρει μία… πρώτη γεύση από το να βρίσκεται στο cockpit ενός μαχητικού αεροσκάφους.

Ακολούθως, ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε στο πιλοτήριο του Rafale, για να παραδεχθεί μετά το τέλος της εμπειρίας του πως έζησε “τρελές” στιγμές.

More photos from this incredible experience 🙂 pic.twitter.com/SnGwU1grIp