Σάσα Βεζένκοφ: Αγγελόπουλοι, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ του έκαναν έκπληξη με το βραβείο του MVP της Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του το βραβείο του MVP της Euroleague, το οποίο και παρέλαβε από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, που του έκαναν έκπληξη στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος διέκοψαν συνέντευξη του Σάσα Βεζένκοφ στη Euroleague και μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, ενημέρωσαν τον Βούλγαρο φόργουορντ ότι είναι ο νέος MVP της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Παπανικολάου εμφανίστηκαν μάλιστα με μπλουζάκια που έγραφαν MVP και είχαν τη φωτογραφία του συμπαίκτη τους, που “σάρωσε” και φέτος στην Ευρώπη.

Woke up to film… ended up with the 2025/26 EuroLeague MVP.



The Angelopoulos brothers were present alongside @K_pap16 & Nikola Milutinov.



Sasha Vezenkov just delivered one of the most dominant seasons we’ve seen in years.



He’s the Most Valuable Player of the season.



Tune… pic.twitter.com/FNJWehsMc3 — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026

Ο Βεζένκοφ πήρε το δεύτερο βραβείο του μετά το 2023.