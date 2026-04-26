Σάσα Βεζένκοφ: Αγγελόπουλοι, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ του έκαναν έκπληξη με το βραβείο του MVP της Euroleague

Ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ
Ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ σε παιχνίδι του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Σάσα Βεζένκοφ κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του το βραβείο του MVP της Euroleague, το οποίο και παρέλαβε από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, που του έκαναν έκπληξη στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος διέκοψαν συνέντευξη του Σάσα Βεζένκοφ στη Euroleague και μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, ενημέρωσαν τον Βούλγαρο φόργουορντ ότι είναι ο νέος MVP της Euroleague.

Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Παπανικολάου εμφανίστηκαν μάλιστα με μπλουζάκια που έγραφαν MVP και είχαν τη φωτογραφία του συμπαίκτη τους, που “σάρωσε” και φέτος στην Ευρώπη.

Ο Βεζένκοφ πήρε το δεύτερο βραβείο του μετά το 2023.

